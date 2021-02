A pesar de haber tenido una corta relación con Fey, Salvador Zerboni asegura que se terminó por culpa de Pepillo Origel.

En meses pasos trascendió que Salvador Zerboni había mantenido una relación con Fey, la cual tuvo un periodo corto, luego de que supuestamente, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel le dijera a la cantante que el actor se encontró con otra mujer en plan “romántico”.

A pesar de que en varias ocasiones Salvador Zerboni ha negado que le fue infiel a Fey, ahora, al ser entrevistado por medios de comunicación, recordó su romance con la cantante, admitiendo que se terminó por responsabilidad de Pepillo Origel.

“Mi bella Fernanda es divina. Acabamos un poco extraño por culpa de Origel, estés donde estés, fue tu culpa”. Salvador Zerboni

De la misma forma, el actor indicó que desconoce cómo pasaron las cosas, y cómo surgió el rumor sobre una supuesta infidelidad de su parte.

“Quién sabe qué dijeron. Estaban con unas copitas ahí encima, pero al final ni me enteré qué había pasado. Pero platicamos, somos amigos”. Salvador Zerboni

Salvador Zerboni recuerda su ruptura con Livia Brito

Por otro lado, Salvador Zerboni también fue cuestionado sobre su relación con Livia Brito , de quien se asombró al conocer que está por iniciar grabaciones de una telenovela que protagonizará.

No obstante, Salvador Zerboni deseó que le vaya muy bien, y mencionó que si le tocará trabajar con ella sí lo haría, debido a que se considera muy profesional en ese aspecto.

“Ahí sí soy un profesional, hago lo que tenga que hacer. No te puedes quejar, es como cuando te toca con una ex, me ha tocado con varias y de repente que sí que no, uno se hace caras, pero de repente salen cosas buenas como para alivianar”. Salvador Zerboni

Por último, Salvador Zerboni explicó que no tiene problemas con Livia Brito, pero reveló que su relación no terminó del todo bien.