Salma Hayek confesó que rompió en llanto al grabar una escena íntima con Antonio Banderas en 'Desperado’.

Una de las mujeres más queridas del mundo del espectáculo por parte del público mexicano, sin duda es Salma Hayek, quien en días recientes hizo una fuerte confesión, al decir que lloró en una de las escenas que grabó junto a Antonio Banderas en ‘Desperado’.

Durante su participación en el podcast ‘Armchair Expert’, Salma Hayek recordó lo que difícil que fue el rodaje de la escena íntima que hizo en ‘Desperado’, película de 1995, en la que coincidió con Antonio Banderas.

De acuerdo con Salma Hayek, durante la producción de ‘Desperado’, filme bajo la producción de Robert Rodríguez, en ese entonces, con 29 años de edad, no se sentía capaz de grabar una escena de sexo por falta de experiencia en su carrera de actriz.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada”. Salma Hayek

Asimismo, la famosa actriz de Hollywood, reconoció que Antonio Banderas era quien más la asustaba, sin embargo, indicó que el actor español fue muy caballeroso con ella, y en la actualidad mantienen una buena amistad.

“Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”. Salma Hayek

Escena íntima con Antonio Banderas, de las más traumáticas para Salma Hayek

En el podcast, Salma Hayek explicó que la escena íntima con Antonio Banderas ha sido una de las más traumáticas en toda su trayectoria , porque, además, se “negaba” a quitarse la toalla que llevaba puesta para comenzar la grabación.

Pese a las dificultades que Salma Hayek enfrentaba para dicha escena de ‘Desperado’, narró que tanto Robert Rodríguez como Antonio Banderas fueron muy considerados con ella.

“Ellos intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo. Al final logramos terminar la escena. Hicimos lo mejor que podíamos hacer entonces”. Salma Hayek

Otra preocupación para Salma Hayek fue la reacción que tendría su familia al ver la escena íntima con Antonio Banderas, sobre todo en lo que pensarían su padre y hermano.

Es así que Salma Hayek criticó que “los hombres no tienen que pasar por eso”, pues asegura que los padres se sienten orgullosos de que sus hijos actores “enseñen algo” en la pantalla grande.