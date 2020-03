Sabo Romo de Caifanes rompe el silencio tras golpes y amenazas de muerte (VIDEO)

Sabo Romo, bajista de Caifanes fue golpeado y amenazado de muerte por un hombre.

Finalmente Sabo Romo bajista de Caifanes, rompió el silencio luego del ataque a golpes y amenazas de muerte que sufrió en la alcaldía Benito Juárez luego de que le pidiera a un hombre que no obstruyera las líneas peatonales.

En un video compartido en Instagram y Twitter, el bajista de Caifanes manifestó que a pesar de la agresión que padeció el pasado 30 de enero se encuentra bien y pronto volverá tocar con la famosa agrupación.

“Como saben soy víctima de un cobarde ataque que puso en riesgo mi vida y que afortunadamente fue tratada en el momento correcto, a la hora correcta, con las autoridades correctas y con la atención correcta. Mi salud está mucho mejor, me estoy recuperando despacio, pronto estaré de regreso echando rock and roll” Sabo Romo. Bajista de Caifanes

El músico contó que la situación legal de su agresor será determinada por las autoridades y espera pronto se haga justicia, dejando todo en manos de las autoridades correspondientes.

“Estoy en manos de las autoridades y estoy esperando igual que muchos de nosotros, que hagan su trabajo correctamente, lo están haciendo. Espero que la gente, como el tipo que me agredió, estén fuera de la calle. Estoy consciente de que si las autoridades hacen bien su trabajo podremos retomar una parte de la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados en nuestra Ciudad. Me parece que no tenemos por qué estar expuestos al aire de alguien que no tiene control de sí mismo” Sabo Romo. Bajista de Caifanes

Finalmente Sabo Romo agradeció el apoyo del publico, que ha estado pendiente a cada paso sobre su salud.

Mira aquí el video completo de Sabo Romo