El empresario habló sobre el festival de Tulum donde hubo contagios de Covid-19. Roberto Palazuelos asegura que él se encuentra bien.

Del 11 al 15 de noviembre se llevó a cabo el festival Art With Me, que tuvo lugar en Tulum. Tras su realización, varios asistentes revelaron que habían dado positivo Covid-19.

Uno de los hoteles que participaron en el evento pertenece a Roberto Palazuelos. De inmediato usuarios arremetieron contra el empresario por estar presente en este festival en plena pandemia.

Tras las críticas recibidas el actor concedió una entrevista al programa ‘Sale el Sol’, en donde habló sobre la polémica generada y detalló que el no es responsable por las acciones de las personas y por el contagio que se generó.

Durante su conversación, Roberto Palazuelos puntualizó que el festival Art With Me se me realizó con la aprobación de las autoridades mexicanas.

“Fue alguien de Nueva York o que ya traía Covid-19 y asistió al festival, porque es internacional, pero no fue cosa de mis hoteles, fue un festival muy importante que tenía los permisos de la autoridad y sus medidas de distancia, pero hay gente que no las respeta” Roberto Palazuelos

El empresario señaló que los hoteles sólo ofrecen sus servicios y no pueden estar obligando a las personas a respetar las medidas.

“No tiene por qué haber ninguna amonestación porque todo el festival contaba con permiso para hacer esos eventos con las debidas medidas, pero hay gente que nos las respeta y ni modo, no te vas a poner a golpear turistas por estas cosas” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos asegura que no puede obligar a las personas a usar cuubrebocas

Roberto Palazuelos puntualizó que él si se ha cuidado y muestra de ello es que no se ha contagiado.

“Yo no quise ir a ninguna de las fiestas de ‘Art With Me’ porque sabía que había riesgo de contagio, porque estaba habiendo un rebrote y la prueba es que a mí no me ha dado nada. Yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado, me cuido muchísimo y tenemos que aprender a vivir con este virus” Roberto Palazuelos

El famoso destacó que si ha acudido a unas reuniones como parte de sus hoteles, pero no son organizadas por él por lo que no puede obligar a las personas a utilizar cubrebocas.