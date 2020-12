Visiblemente molesto Roberto Palazuelos señaló que va a encontrar a la persona que intentó incendiar uno de sus hoteles en Tulum.

Roberto Palazuelos se mostró sumamente molestó ya que una persona había intentado incendiar uno de sus hoteles en Tulum, Quintana Roo. El empresario no dudo en amenazar al individuo y señaló que lo va a encontrar.

Durante el programa ‘De Primera Mano’ se mostraron las imágenes de una persona que prende fuego a una de las cabañas del recinto. Pero afortunadamente los empleados se dieron cuenta a tiempo y pudieron evitar una desgracia.

En entrevista para la emisión, el actor puntualizó que las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación. El famoso puntualizó que él llegará hasta las ultimas instancias para encontrarlos.

Roberto Palazuelos explica que pasó en su hotel de Tulum

Roberto Palazuelos señaló que las personas que intentaron incendiar una de las cabañas ubicadas en su hotel de Tulum, habían ido a comer en su restaurante minutos antes.

“Yo creo que son mexicanos. Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar” Roberto Palazuelos

El ‘Diamante Negro’ señaló que va a realizar todo lo posible para encontrar a los individuos, ya que él los pudo observar y puntualizó que parecía que iban drogados.

“Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos lanzó una fuerte amenaza a estas personas, pues señaló que pudieron causar una gran desgracia ya que había niños adentro.

“El barbón ése, el día que me lo encuentre, vas a ver la madriza que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5″ Roberto Palazuelos

El actor señaló que no olvidará sus rostros y que ya se encuentran en su búsqueda.

“A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro” Roberto Palazuelos

Cuando fue cuestionado sobre si podría ser un atentado en su contra, Roberto Palazuelos puntualizó que desconoce la situación pero detalló que no se descartará ninguna línea de investigación.