Marichelo Puente, hermana de Anahí, alertó a sus fans después de que intentaran extorsionarla con su cuenta de Instagram.

Marichelo Puente Portilla, hermana de Anahí, se encuentra molesta porque la tarde del martes 15 de diciembre le robaron su cuenta de Instagram, pero además intentaron extorsionarla. La persona que logró hackearla le pidió dinero a cambio de devolvérsela .

Mediante la alternativa cuenta de Instagram “@macpuente77”, Marichelo puso al tanto a sus fans para evitar que cayeran en trampas, sobre todo porque últimamente los hackers se hacen pasar en redes sociales por personalidades para cometer fraudes.

“Hoy fue un día muy desagradable, me hackearon mi cuenta, me contactaron, me querían vender mi cuenta. Me extorsionaron, a lo cual no accedí, me da mucho coraje”, dijo la hermana de Anahí en sus historias de Instagram así como lamentó que se perdieran sus fotos.

Asegurando que volvería a recuperar a sus seguidores, pidió tener cuidado porque han estado utilizando su cuenta oficial para hackear otras más , por lo que le prometió contar cómo fue que la engañaron para robarle su identidad en la plataforma.

Marichelo Puente @macpuente77

Marichelo no es la única, Inés Gómez Mont estuvo apunto de caer en la trampa

Pese a que Marichelo quiso extender la atención sobre su persona asegurando que pronto subiría un video donde explicaría cómo es que logran robarse cuentas, Inés Gómez Mont se le adelantó y es que a ella también le iban a robar la identidad en la red social.

De acuerdo con la conductora de televisión, los ciberdelincuentes mandan un mensaje privado desde ‘Support Help Center’ , aunque no indican el asunto, los usuarios de la red social se dejan llevar al ver que se trata de una cuenta de Instagram verificada.

Puede que pases por el alto el mensaje; sin embargo, el o los hackers no se rinden, así que mandan el mensaje varias veces hasta que abras el mensaje por simple curiosidad, es así como la hermana de Anahí cayó en la trampa.