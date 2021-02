El actor Ricardo Crespo aseguró que no se callará ya que la denuncia por abuso sexual en contra de su hija es una venganza de su exesposa.

El pasado 15 de febrero se reveló que Ricardo Crespo había sido detenido por una denuncia de abuso sexual, acción que habría cometido en contra de su hija de 14 años.

A través de un comunicado Ricardo Crespo decidió romper el silencio y aseguró que las acusaciones en su contra son producto de una venganza de su exesposa .

En este sentido, Ricardo Crespo destaca que no se quedará callado hasta que su verdad se conozca y se demuestre que no abusó sexualmente de su hija.

Acusaciones de abuso sexual son por venganza, acusa Ricardo Crespo

En el comunicado que fue difundido en el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante , Ricardo Crespo señaló que se le acusa de “monstruosos actos”.

“Tras estas primeras horas que ya se han convertido en días de incertidumbre y dolor, he llegado a la conclusión, como expresa la sabiduría popular y dice bien: 'el que calla otorga'” Ricardo Crespo

El famoso destacó que tras las acusaciones en su contra no es momento de callar ya que busca que su verdad sea conocida.

“Pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y es momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho a informar a su público y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos” Ricardo Crespo

Ricardo Crespo confirmó que se encuentra en investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad .

“Como ya se ha publicado a través de los medios de comunicación, me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija” Ricardo Crespo

En su comunicado el famoso detalló que las acusaciones de abuso sexual contra su hija provienen de su exesposa.

“Por supuesto es también conocido que mi exesposa, en representación de mi amada hija ha sido quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública con estupor, indignación pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano” Ricardo Crespo

Ricardo Crespo aseguró que desconoce los motivos por los que su expareja ha tomado la decisión de denunciarlo.

“Ignoro totalmente el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento” Ricardo Crespo

Por ultimo el actor destacó que no se va a callar hasta que se conozca su verdad.