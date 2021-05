Rey Grupero revela audio de Alfredo Adame contra Cynthia Klitbo

En programa Rey Grupero mostró un audio que le mandó Alfredo Adame a Cynthia Klitbo donde se expresa de mala manera.

El pasado 16 de abril Cynthia Klitbo confirmó que su relación con Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, había llegado a su fin.

El influencer reveló que su ruptura en gran medida era culpa de Alfredo Adame ya que estuvo acosando a su pareja.

Para demostrar esta situación mostró un audio en el que se escucha al conductor hablar de lama manera a la actriz.

Alfredo Adame arremete contra Cynthia Klitbo

Rey Grupero acudió junto con Carlos Trejo al programa ‘De Primera Mano’ donde hablaron sobre las amenazas que han recibido de Alfredo Adame.

De acuerdo con el youtuber Cynthia Klitbo se había tratado de comunicar con el famoso para pedirle que a ella no lo involucrará en su pelea que tenía con su pareja.

Sin embargo Alfredo Adame se había portado de mala manera y le envió un audio donde no se expresa de manera correcta.

De acuerdo con Rey Grupero, Cynthia Klitbo recibió un sinfín de amenazas y fue acosada ya que el conductor compartió su número telefónico.

“Yo con miedo en las calles cuatro meses, perdiendo trabajo, me quedé en la ruina y parte de mi relación se perdió por ese imbécil porque dio el teléfono de Cynthia, la estuvo acosando. Cynthia quiso hablar con él y el tipo le mandó audios" Rey Grupero

En ese momento los conductores del programa ‘De Primera Mano’ le pidieron mostrar si tenía los audios, por lo que el youtuber compartió un audio de la actriz.

“Mira Alfredo, con todo respeto que me mereces, yo entiendo los problemas que tienen tú y mi flaco, pero no me he metido contigo porque no me interesa y te voy a pedir que a mí me mantengan al margen” Cynthia Klitbo

Rey Grupero también mostró la respuesta de Alfredo Adame, quien aseguró que no pensaba pedir una disculpa.

“Con todo respeto, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante tú dijiste que yo tenía una bocota y eso es decir que soy hocicón y que no eras mi amiga. El que se ríe se lleva, pero descuida ni te pido una disculpa, ni nada porque no te lo mereces” Alfredo Adame

Durante su presencia en el programa Rey Grupero y Carlos Trejo adelantaron que pronto mostrarán más pruebas contra Alfredo Adame.