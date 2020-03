Filtran audio de la “relación tóxica” entre Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt

Reclamos, celos enfermizos y una agresión exhibe el audio que propiamente Tavo Betancourt compartió en su canal de YouTube.

En el pasado la influencer Lizbeth Rodríguez sostuvo un romance con Tavo Betancourt, voz oficial de Badabun. Se rumoró fuertemente que aquel noviazgo concluyó por una infidelidad aunque la conductora de “Exponiendo infieles” lo desmintió asegurando que fue por falta de tiempo; no obstante, hoy se filtra un delicado audio de su relación tóxica.

El material audiovisual que circula en YouTube llega con el título “¿Se filtró audio de mi relación tóxica con Lizbeth Rodríguez?”, es el propio Tavo quien lo comparte.

Se trata de una grabación de casi 14 minutos que expone la relación insana entre Tavo y Lizbeth. Retrata una discusión que surgió luego de que ella llegara tarde a uno de sus encuentros.

“¿No notas Liz o te haces pendeja? Llamas la atención de todo mundo vestida así y tú solamente eres mía. No me gusta que te vean. ¿Si entiendes eso?”, Tavo le reclama a la también actriz a lo que ella responde: “No te pongas así, suéltame, me estás lastimando. Se nos están quedando viendo. Tuvimos esta conversación y me dijiste que ibas a cambiar”.

La discusión comienza a subir de tono al punto que el youtuber golpea a la también modelo... pero tranquilos, el audio se trata de una recreación, un ejemplo de una relación tóxica que puede surgir sin que los protagonistas lo noten.

“La intención de esto es que lo vean desde otra perspectiva”, explica Tavo a la par que deja claro que se puede salir de una situación similar con ayuda de amigos y familiares. “Hay quienes los van a querer y amar sin que sea una relación tóxica”, mientras que Lizbeth motiva a sus seguidores a buscar ayuda.

“Una pareja es para apoyarse, para crecer juntos, para motivarse, no para deprimirse ni para bajarse la autoestima y es lo que queríamos que vieran en este video. No es amor, es codependencia. Si necesitan ayuda por favor búsquenla” Lizbeth Rodríguez. Conductora de televisión e influencer

Finalmente la expareja asegura que su ruptura fue en los mejores términos, lo que se demuestra ya que ambos continúan frecuentándose y hasta comparten proyectos.