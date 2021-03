En el día de su cumpleaños, Aislinn Derbez regala a sus fans la segunda temporada de su podcast "La magia del caos".

Enhorabuena, Aislinn Derbez está de manteles largos, primero por su cumpleaños y segundo por el lanzamiento de la segunda temporada de su podcast “La magia del caos”, proyecto que inició a pocas semanas de haberse separado de Mauricio Ochmann, el padre de su hija.

Vía Instagram, Aislinn Derbez anunció con bombo y platillo el regreso de su podcasts cuyo catálogo se ha enriquecido con contenido amplio y brutal así como indispensables invitados.

“Esto apenas comienza, es solo la punta del iceberg, ya que estamos preparando cosas increíbles además del podcast que les va a fascinar”, escribió en la red social la hija de Eugenio Derbez tras agradecer a su equipo de trabajo con quienes “se parte la madre” día a día para que “La magia del caos” sea mejor.

El primer episodio de la segunda temporada de su podcast ya se encuentra disponible en diversas plataformas como YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Music . Éste trata aborda el estado de decadencia en el que se encuentran las cárceles de nuestro país desde la perspectiva de Saskia Niño de Rivera.

Aislinn Derbez celebra un año más de vida

Este 18 de marzo, Aislinn Derbez está cumpliendo 34 años de edad, su hija Kailani fue la primera en felicitarla. La pequeña grabó un video junto a su padre Mauricio Ochmann, ambos le cantan las mañanitas.

Mauricio Ochmann y Kailani le cantan las mañanitas a Aislinn Derbez @aislinnderbez

Posteriormente sus hermanos, José Eduardo y Vadhir Derbez le enviaron un mensaje de felicitación mientras que su papá Eugenio se puso nostálgico y le escribió un nostálgico texto en la red social donde le confiesa que parte del guión de su película “No se aceptan devoluciones” está inspirado en ella.