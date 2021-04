Regina Blandón lamenta las críticas hacia su cuerpo

Con fotos en ropa interior, Regina Blandón se pronuncia contra los estereotipos de belleza en el medio artístico.

Regina Blandón utilizó su cuenta de Instagram para responder a todas las críticas que recibe sobre su cuerpo. La famosa habló sobre los estereotipos de belleza que hay en el medio artístico y como ella también ha sido muy dura con su aspecto físico.

Con fotografías en ropa interior, la actriz reveló que desde muy pequeña ha recibido varios comentarios sobre el cuerpo que debería de tener, por lo que todos los días se levanta y se pesa.

Regina Blandón: “Diario me levanto a pesarme”

Regina Blandón realizó una reflexión sobre los comentarios sobre su apariencia que ha recibido a lo largo de su trayectoria artística y cómo han repercutido en su vida.

La actriz destacó que desde muy pequeña ha recibido críticas sobre cómo debería de lucir su cuerpo, por lo que una de las cosas que hace todos los días es pesarse.

“Diario me levanto a pesarme y no saben lo de la verga que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste, te ves MUCHO mejor” Regina Blandón

Regina Blandón destacó que hay veces que no puede lucir de cierto modo y eso no está mal.

“Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión, aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar ‘de cierta forma’, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?” Regina Blandón

En su mensaje de Instagram la actriz reconoció que durante su trayectoria artística ha hecho un gran esfuerzo por ocultar algunas partes de su cuerpo que la hacen sentir insegura.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar” Regina Blandón

Regina Blandón le mandó un mensaje a los usuarios que han criticado su cuerpo

En su mensaje de Instagram, Regina Blandón se refirió a las personas que han criticado su cuerpo.

“El otro día me comentaron en una foto: ‘Enseñándonos la lonja’ y no he parado de pensar en lo de la verga que estamos’” Regina Blandón

Sin embargo la famosa de 30 años destacó que decidió realizar ese mensaje para todas las personas que no se sienten bien con su apariencia física.

"Es por si alguien también le habla de la ching... a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más" Regina Blandón

Regina Blandón confesó que con sus fotos en ropa interior ella había sido muy dura con su aspecto, sin embargo destacó que es momento de dejar de opinar sobre los cuerpos y si cumplen o no con ciertos estereotipos.