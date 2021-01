Rebecca Jones superó el cáncer de ovario en 2018; se dice lista para continuar trabajando

El 2018 fue un año de muchos retos y cambios para Rebecca Jones; luego de que fuera diagnosticada con cáncer de ovario, la famosa actriz mexicana tomó un receso de los escenarios y foros para atenderse y vencer a la enfermedad. A casi tres años de su recuperación , Rebecca Jones regresará a las telenovelas.

Rebecca Jones estrena telenovela en Televisa

Durante la pandemia, Rebecca Jones recibió una invitación de la productora Carmen Armendáriz, para unirse al elenco de la nueva telenovela de Televisa “Te acuerdas de mí” que está por estrenarse el próximo 18 de enero en horario estelar.

Rebecca dijo a El Universal que el proyecto le ayudó a sobrellevar la cuarentena que seguía desde el inicio de la pandemia, por lo que está muy emocionada por ver el recibimiento del público por su nueva telenovela.

“Estuve trabajando a media pandemia, no me lo esperaba y además nos fuimos a grabar a locaciones muy padres como Guanajuato y Huatulco, yo esta muy feliz de que me hubiera tocado trabajar.” Rebecca Jones

“Te acuerdas de mi” unirá el talento de actores como Gabriel Soto y Fátima Molina al de Rebecca Jones, quien tendrá una participación especial de 12 capítulos interpretando a Antonia Solís, una madre muy amorosa y que procura la relación con su hija.

Rebecca reflexionó sobre su aprendizaje tras vencer el cáncer

Debido a que las funciones de teatro fueron suspendidas por la pandemia, Rebecca encontró en la nueva telenovela una forma distinta para enfrentar el encierro .

Además, la actriz dijo que este tiempo le ha servido para reflexionar sobre las enseñanzas que adquirió tras vencer el cáncer de ovario; aseguró que, los cambios que tuvo que hacer en su vida a raíz de la enfermedad, le han ayudado a mantenerse fuerte en su salud física y en lo emocional.