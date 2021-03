Karem Guedimin, manager de Rafael Amaya, rompió el silencio

Hace unos días se dijo que Rafael Amaya, aparentemente padecía delirio de persecución a tan solo unos meses de haber salido de una clínica de rehabilitación contra las adicciones.

El mánager del actor Rafael Amaya, Karem Guedimin rompió el silencio y aclaró la situación por la que atraviesa el actor luego de que se diera a conocer la falsa información que Rafa fue visto en mal estado y asegurando que lo querían secuestrar al ser captado en la madrugada deambulando por las calles de Tijuana, en Baja California, es ahora su representante el que aclara su situación al programa Suelta la Sopa.

“Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí, salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó” Karem Guedimin

Karem Guedimin reveló que el protagonista de la serie “El Señor de los Cielos” se encuentra muy molesto por lo que se dijo de él.

“Rafa estaba enojadísimo, en algún momento él dijo voy a hablar, pero yo ahorita no estoy en condiciones, yo lo que quiero hablar es puras cosas bonitas no de mi tema de rehabilitación, no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo ‘cuando yo quiera voy a hablar” Karem Guedimin

Rafael Amaya anuncia su regreso de la mano del cantante Roberto Tapia

Rafael Amaya levantó las sospechas que posiblemente ya se encontraba trabajando en una nueva serie, pero tal parece que su nuevo proyecto está alejado de la actuación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Roberto Tapia compartió una imagen en la cual anunciaba su gira el tour “Los compadres” en donde se tiene planeado que ambos visiten diferentes ciudades de Estados Unidos.

Roberto Tapia compartió una imagen promocional al lado de Rafael Amaya en donde anuncia el tour en el que estará al lado del actor. “Ya es oficial. Próximamente arrancamos en abril en USA”, fue descripción de la publicación. Al parecer mientras uno canta, el actor convive con sus fans.

¿Por qué se alejó Rafael Amaya del mundo de la farándula?

El actor Rafael Amaya estuvo alejado de los escenarios y los sets de grabación debido a que estuvo envuelto en problemas de adicción, por los cuales estuvo internado en una clínica de rehabilitación de Julio César Chávez por varios meses. El actor está recuperado y poco a poco retoma su vida profesional.