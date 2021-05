El actor Ariel López Padilla protesta contra saqueos

El actor Ariel López Padilla reaccionó ante los saqueos a supermercados que se hicieron el día de ayer miércoles donde 71 tiendas fueron asaltadas y aproximadamente 140 personas fueron detenidas tras ser sorprendidas participando en los disturbios en algunas partes de la capital mexicana y señaló que de ninguna forma es la solución a los problemas que enfrenta el país.

“El caos no va a favorecer a nadie. Tener un país sin gasolina, la posibilidad de que después la gente no pague su recibo de luz y que la gente no quiera participar en construir un país, nos va a provocar que entremos en un declive y en una falta de capacidad, tal como está pasando en Venezuela y en otros países”, señaló López Padilla quien busca la gubernatura del Estado de Morelos.

Agregó que el alza en los precios de la gasolina, puede ser el primer paso para lo que él califica como la embolia del gobierno mexicano ante la falta de herramientas y de instrumentos para dar respuesta a nuestros problemas.

Con información de LMShow.