A través de sus Instagram Stories, Poncho De Nigris confesó que fue un covidiota y pudo haber muerto por no cuidarse.

El pasado 10 de diciembre, Poncho de Nigris confirmó que él y su familia habían dado positivo a Covid-19. En ese momento el presentador regiomontano confesó que a él si le había dado fuerte el virus.

Tras vencer al coronavirus, el cantante compartió un video con sus seguidores en donde les pidió a las personas cuidarse pues detalló que él pudo haber muerto por ser un “covidiota”.

El influencer les pidió a las personas cuidarse y usar el cubrebocas ya que el Covid-19 es mortal y puede afectar gravemente la salud de las personas.

Poncho De Nigris relata su experiencia tras vencer al Covid-19

A través de sus Instagram Stories, Poncho de Nigris reveló que a él si le pegó muy fuerte el coronavirus por lo que tuvo que permanecer tres días con oxígeno.

En su video el influencer dejó en claro que él era una de las personas que salía sin consideración, pero tuvo que aprender a base de golpes y ahora entiende la importancia de cuidarse y de usar cubrebocas.

En ese sentido el famoso les pidió a las personas no hacer fiestas que pongan en peligro su salud y las de sus seres queridos y dejar de ser "covidiotas".

"Me dio bien fuerte, estuve tres días con oxígeno, sí me pegó bien duro, cuídense, utilicen cubrebocas cuando salgan a la calle, no hagan fiestas pend..., no hay que ser covidiota, yo fui un covidiota y lo entendí a base de ching..., a veces me gusta aprender de esa manera, pero me pude haber muerto" Poncho de Nigris

Poncho de Nigris puntualizó que tras vencer el Covid-19, pudo aprender a valorar otras cosas y dejar los intereses materiales atrás.

"Lo que aprendí de estos momentos es que lo material vale madre, también te das cuenta de las personas que realmente les interesas, aprendí muchas cosas del pin... Covid, a valorar un poquito más a la vida, a valorar un poquito más a los seres queridos, la libramos y estamos de vuelta" Poncho de Nigris

El conductor también compartió un video junto a su familia en donde celebraban que ya habían dado negativo a su prueba de Covid-19.