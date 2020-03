VIDEO: Poncho de Nigris fingió ser gay para evitar intimidad con La Tigresa

De Nigris confesó todos los detalles de su íntima relación con Irma Serrano.

Poncho de Nigris va de escándalo en escándalo; tras el lanzamiento de su canción ¿Putazos o qué?, Julio César Chávez Jr. lo retó a una pelea, pero eso ya es tema pasado de moda, pues ahora el actor habló sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar: su relación con La Tigresa.

La polémica estrella participó en el programa de YouTube del Escorpión Dorado. Habló sobre su relación con Irma Serrano, pero definitivamente dejó con la boca abierta al público cuando confesó que fingió ser gay para no tener intimidad con la actriz.

‘Poncho’ de Nigris saltó a la fama en 2003, luego de participar en la segunda temporada de Big Brother México. Posteriormente el influencer fue relacionado sentimentalmente con La Tigresa, aunque él siempre señaló que sólo eran amigos.

Durante esta época de Nigris fue duramente criticado porque algunos medios consideraban que sólo se estaba aprovechando de Irma Serrano. Su amistad no duró mucho e incluso protagonizaron un escándalo mediático.

Ahora el también músico reveló que en una ocasión La Tigresa se había desnudado frente a él, pero sostuvo que pese a las insinuaciones de la actriz, él se negó a tener relaciones sexuales con ella.

“No señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia” Poncho de Nigris

Poncho detalló en el video que en ese momento fingió ser gay para salir de la incomoda situación.

“Me dijo, ‘¿qué, eres joto?’ Le dije que sí, para quitarme el pedo” Poncho de Nigris

De acuerdo con Poncho de Nigris sus papas también se enteraron de esta historia y pesé a que su papá lo aplaudió su mamá se enojó con él.

“Mi mamá me dijo, ‘no te pases Poncho, no andes haciendo esas mamadas', pero mi papá estaba bien contento” Alfonso de Nigris

Poncho puntualizó que todo lo sucedido con Irma Serrano fue una estrategia para seguir presente en los medios.

No es la primera vez, que el influencer se refiere de esta manera a ‘La Tigresa’, pues a principios de este año estuvo como invitado en ‘Chisme No Like’, donde también reveló que la actriz se le había desnudado.