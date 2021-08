Pese a que en México la cifra oficial de muertes por coronavirus ha ascendido a mas de 90 mil, hay quienes aún dudan de la existencia del virus y expresan que todo se trata de un plan para instaurar un Nuevo Orden Mundial (NOM); tal y como ha sido el caso de Paty Navidad y en esta ocasión del youtuber Rix.

El youtuber e influencer Rix -quien tiene más de 2 millones de seguidores tanto en Instagram como en Twitter- ha escrito un mensaje en sus redes sociales que provocó el enojo de muchos de los usuarios y quienes pidieron cancelarlo; esto al decir que él no cree en la pandemia y difundir sus teorías sobre un supuesto Nuevo Orden Mundial.

Ricardo González, mejor conocido como Rix comenzó todo un debate en las redes sociales tras publicar que él no cree en la actual pandemia de Covid-19 pese a que en México se han reportado 90 mil 309 muertes, mismas que se han sumado a la cifra mundial de 1.18 millones de muertes.

El influencer escribió en sus redes sociales que él no creía en la "plandemia" y estaba en contra de lo que muchos han llamado el Nuevo Orden Mundial (NOM); de acuerdo a su teoría, dice se planea implementar ante la “supuesta” pandemia, acto que ha sido perpetrado por gente muy poderosa e influyente en el mundo.

Muchos son los que agreden y me juzgan para que no hable más, no quieren que exista posibilidad que lo que aquí se dice pueda ser verdad, prefieren vivir sin conciencia, con ojos vendados y bozal, obedeciendo órdenes tiránicas, pero vivir en una mentira menos cruel que la verdad.