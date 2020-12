El conductor de 'Ventaneando' dice no estar arrepentido de nada.

El conductor de televisión Pedro Sola se une a dinámica de entrevistarse a sí mismo para su canal de YouTube; durante esta, el conductor habló de su infancia, estudios, amigos, viajes y miedos .

En su video de aproximadamente media hora, para diferenciar a Pedro entrevistador de Pedrito entrevistado, el conductor de Ventaneando utilizó dos vestuarios y comenzó la entrevista preguntando por su infancia en la cual él comenzó contando como su padre llegó a México.

El integrante de 'Ventaneando' continuó relatando sobre sus estudios, de cómo entró a la escuela a los 6 años y cómo su padre no lo dejó ser actor, por que terminó graduándose de economista; sobre esto recalcó que no le guarda rencor a su padre pues este solo pensaba de manera práctica:

“‘Los actores se mueren de hambre’. Y no es que se mueran de hambre, pero sí le talonean mucho para trabajar”. Pedro Sola.

Sobre este mismo tema, el entrevistado dijo que su empleo como economista le permitió su primer viaje a Europa, lugar el cual por muchas razones había querido visitar.

El siguiente tema que tocó, fueron sus miedos, los cuales reveló eran las enfermedades, estar enfermo en un hospital, a lo cual agregó que “México debería de estar legalizado el suicidio asistido, la eutanasia”.

"Yo siempre he tenido miedo y temor a la enfermedad, por eso soy tan maniático y cualquier síntoma que siento, inmediatamente acudo al médico. Yo no permito que la enfermedad me ataque con más fuerza.” Pedro Sola.

Finalmente, Pedro Sola habló sobre su gusto y curiosidad por los pies , de cómo recibe la crítica y contestó varias preguntas de sus seguidores, prometiendo realizar otro vídeo similar con preguntas más “subiditas de tono”.

Cabe mencionar, que esta dinámica también la ha realizado el cantante Juan Gabriel y el futbolista Diego Armando Maradona.