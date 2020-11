El conductor detalló que la contingencia por el coronavirus parece no tener fin.

Pedro Sola compartió un video en su cuenta de Youtube en donde habló sobre la contingencia por el Covid-19 y se mostró harto de la pandemia pues considero que parece que no tiene fin.

Fiel a su estilo, Pedro Sola reveló cómo ha pasado estos días e hizo un llamado a las personas ya que detalló que mientras no se acoplen las medidas para evitar los contagios, la situación no se va a acabar.

Pedro Sola recordó que a finales del año pasado nadie se imaginaba lo que iba a venir.

“Yo recuerdo que al final del año (2019) invitamos a personas, ya saben, que leen el tarot, y que los astros y que Mercurio retrógrado, Neptuno… no sé cómo dicen los astrólogos, pero nunca jamás nos dijeron ni nos previnieron ni vieron el futuro de lo que iba a pasar en 2020” Pedro Sola

El famoso puntualizó que en un principio el se mantuvo encerrado en su casa y sólo salía al supermercado, pero después de dos meses tuvo que regresar al trabajo.

Sin embargo, detalló que él se ha mantenido muy cuidadoso para evitar contagiarse, además confesó que siempre utiliza el cubrebocas.

El conductor de Ventaneando confesó que el había asistido al cine al ver la película 'Tenet' y dejó en claro que se cumplieron con todas las medidas de seguridad.

En este sentido Pedro Sola destacó que ya hay varias personas que se encuentran cansadas de cumplir con las medidas, ya que parece que la contingencia por el Covid-19 no tiene fin.

“Esto del Covid-19 parece que no tiene fin, porque yo estaba con la esperanza de que habría una vacuna, resulta que no han salido bien las cosas, el gobierno parece que ya pagó para las vacunas” Pedro Sola

El conductor puntualizó mientras que las personas no sigan con las medidas recomendadas por las autoridades la pandemia nunca acabará.

“Mientras no haya una vacuna, y mientras no nos cuidemos nosotros esto no va a acabar nunca” Pedro Sola

Pedro Sola recomendó a las personas cuidarse y recordar que seguimos en una pandemia.