La actriz Paulina Goto está sumamente emocionada porque será madre en una nueva serie de Netflix junto a Ludwika Paleta.

Fans de la actriz Paulina Goto están confundidos y es que su favorita acaba de publicar en su cuenta de Instagram la foto de un ultrasonido: ¿Está embarazada? ¿Se trata de un nuevo proyecto? ¿Rodrigo Sava se convertirá en padre? Las preguntas son varias.

“Estoy tan feliz”, escribe la actriz sin dar más detalles junto a la imagen del sospechoso ultrasonido. Agrega: “Emocionada por esta nueva aventura”. La confusión se hace más y más grande .

Las reacciones no se hicieron esperar: “Felicidades hermosa”, “¿Neta? Mija, te mando un abrazote”, “OMG ¡Qué felicidad!”, “Qué hermosa noticia”, “Yo seré el padrino ¡Los amo!”, “Serás la mejor mamá Pau. Mil bendiciones”, “No lo puedo creer. Te adoro”,”Lo mejor que te va a pasar”, “Feliz día de los inocentes”, “Estoy sin palabras. No me lo esperaba”, le comentan algunos de sus fans.

Famosos como Silvia Navarro, Polo Morín, Dulce María, Gallea Montijo, Ariadne Díaz, Andrea Legarreta, Renata Notni, Geraldine Bazán, Montserrat Oliver, Fernanda Castillo y Natalia Tellez no tardaron en felicitarla en su próxima maternidad.

Paulina Goto y Rodrigo Sava aún no serán padres

Rodrigo Sava, novio de la actriz Paulina Goto, comenzó a preocuparse cuando de pronto sus redes sociales comenzaron a saturarse con felicitaciones por el supuesto embarazo de su novia, por lo que rápidamente tuvieron que aclarar la situación.

También por Instagram, Paulina explicó que el ultrasonido es porque efectivamente se convertirá en mamá, aunque en la ficción. Junto a Ludwika Paleta protagoniza la serie 'Madre solo hay dos', que se estrenará por Netflix el próximo 20 de enero.