La actriz, Paty Navidad le mandó un mensaje a Cepillín, luego que de que él la llamara “extraterrestre”.

Luego de que, durante el programa matutino “Hoy”, Cepillín llamó “extraterrestre” a Paty Navidad, por sus opiniones de lo que pasa en el mundo con la pandemia de Covid-19 , la actriz decidió responderle.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde Paty Navidad publicó unas capturas de pantalla sobre la entrevista de Ricardo González Gutiérrez, quien es mejor conocido como Cepillín, y escribió que él la había descubierto .

“¡Cepillín me ha descubierto!” ¡Soy una extraterrestre!”. Paty Navidad

La actriz, Paty Navidad agradeció a Cepillín por hablar tanto de ella, además, espera que algún día lo conozca en persona y le mandó un “abrazo de luz y bendiciones”.

Paty Navidad se ha visto en vuelta en varias polémicas por los temas de los que habla en dicha red social, por lo que su respuesta hacia Cepillín dividió opiniones.

Mientras unos usuarios comentaron a favor de Paty Navidad, otros criticaron las expresiones de los famosos.

¡Cepillín @cepillintv me ha descubierto! 😱¡SOY UNA EXTRATERRESTRE!👽... 😂👏🏻😜 Gracias Sr, Cepillín por hablar tanto de mi, ojalá algún día tenga el gusto de conocerlo. Abrazo de luz y bendiciones. ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/8UYUZlWoXB — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 15, 2020

Cepillín arremete contra Paty Navidad

Además de ser conocido por su larga carrera, se sabe que Cepillín es uno de los famosos que genera controversia, ya que no tiene ningún problema dar su opinión sobre otros, por lo que, al ser cuestionado sobre Paty Navidad, dijo que no sabe "de qué planeta" viene la actriz.

“Patricia Navidad es una extraterrestre, no le voy a hablar de otra forma, o sea, esta mujer no sé dónde vive, en qué planeta, pero a lo mejor llegó con uno de los monolitos, qué lástima que no se fue con uno de los monolitos”. Cepillín

Además, Cepillín dijo que la pandemia es mundial, pero que si Paty Navidad no quería hacer nada está bien, solo “no hagas mala promoción”.