No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar,etc. Hombre-animal y viceversa.💔

— 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 19, 2020