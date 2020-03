A través de su cuenta de Instagram, el conductor informó que desarrolló este desconocido síntoma del Covid-19.

Luego de que confirmará que su prueba por coronavirus había salido positiva, "Pato" Borghetti informa regularmente a sus seguidores cómo está viviendo la enfermedad.

Aunque el conductor siempre señaló que no habría sufrido ningún síntoma -como tos, fiebre o dificultad para respirar-, a través de un video en Instagram reveló que tiene pérdida del olfato a causa del Covid-19.

El argentino informó que, aunque es un síntoma del que poco se ha hablado, las personas infectadas por este virus pueden desarrollar pérdida del olfato, lo que se deriva también en la pérdida del gusto .

“Sí, tuve un síntoma y me acabo de enterar. Esto no lo sabe mucha gente y es la pérdida del olfato. Me atrevo a compartirlo porque sí me pasó" Patricio Borghetti

De acuerdo con Pato Borghetti días antes de haber sido diagnosticado con coronavirus, había notado la perdida de este sentido, por lo que acudió con una otorrinolaringóloga, quién fue la que le comunicó que lo que él padeció es un síntoma de la enfermedad.

“La doctora que me atendió me mandó un comunicado que envió una asociación y ahí decía que uno de los síntomas que estaban descubriendo, que estaba relacionado al Covid-19, era la pérdida del olfato" Pato Borghetti

El conductor de Venga la Alegría detalló que en China habían descubierto que muchas personas habían acudido al otorrinolaringólogo por pérdida del olfato y después fueron diagnosticados con Covid-19.

Varios otorrinolaringólogos que atendieron a personas con este problema posteriormente fueron detectados con coronavirus.

Patricio Borghetti pidió a sus seguidores que si sienten algún síntoma del coronavirus tomen las medidas necesarias -como la sana distancia - para evitar más contagios.

Antes de finalizar su video de Instagram, el conductor señaló que tanto él como Odalys Ramírez se encuentran muy bien. Además, detalló que se encuentra ansioso por regresar a trabajar, cuando el doctor le indique que no pone en riesgo a sus compañeros.