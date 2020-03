“Me decían Lord antibacterial mis compañeros de Venga la Alegría": Pato Borghetti

Patricio Borghetti explicó que el cuadro de coronavirus que padece su esposa Odalys Ramirez es muy leve.

Pato Borghetti compartió un clip en redes sociales, en el cual explicó que el cuadro de coronavirus que padece Odalys Ramirez es muy leve y que él no ha presentado síntomas por el momento.

“Odalys tenía tos y un poco de falta de aire, gracias a Dios nos ha tocado un cuadro leve. Dicen los expertos que al 80% que se contagie le dará cuadro leve de gripa en México. Los niños están bien, estamos aislados de ellos” Pato Borghetti. Conductor

El conductor de Venga la Alegría, Pato Borghetti se sinceró con sus fans y decidió aclarar que el no es el responsable de que sus compañeros del matutino abandonaran el programa, luego de que ha recibido cientos de criticas por no haber dejado de ir a trabajar a cuando Odalys ya estaba aislada.

“Yo seguí yendo a trabajar porque no tuve síntomas, no soy irresponsable, pregunten a mis compañeros de Venga la Alegría, me decían #LordAntbacterial porque llevaba 3 geles conmigo, ya había pedido que no nos saludáramos de beso. Soy obsesivo con la limpieza” Pato Borghetti. Conductor

Asimismo, asegura que ninguno de sus compañeros habrían sido contagios porque él fue muy cuidadoso. Patricio Borghetti aseguró que ser portador de coronavirus no significa, necesariamente, que te vayas a morir, pero destacó la importancia del aislamiento para evitar más contagios, pues las personas de la tercera edad pueden presentar complicaciones.