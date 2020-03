Pato Borghetti muestra foto de su prueba positiva de Covid-19

El conductor argentino y su pareja Odalys Ramírez desconocen el momento exacto en el que se contagiaron de Covid-19

Durante la tarde del pasado jueves, la presentadora Odalys Ramírez confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Tras darse a conocer la noticia, su esposo Patricio Borghetti se sometió a los exámenes médicos para conocer su estado de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor argentino publicó la prueba médica que indica el positivo de Covid-19. Pato Borghetti desconocía su estado de salud y por ello siguió trabajando, ya que nunca presentó síntomas graves por coronavirus .

“Aquí está mi prueba del Covid-19. No, no es una farsa . Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención. Tengo la suficiente atención de la gente que quiero. No me siento culpable por haberme enfermado. Ni culpo a quien me haya contagiado”, escribió Borghetti.

El presentador de Venga la Alegría contó que tuvo un viaje a la ciudad de Madrid 18 días antes de su diagnóstico. Sin embargo, los médicos descartan que el contagio se haya dado en la capital española, y desconoce si pudo haberse infectado por su pareja o en algún otro lugar.