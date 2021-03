Pati Chapoy responde a haters de Ventaneando

A través de su cuenta de Twitter, Pati Chapoy respondió a varios usuarios que la cuestionaron sobre Ventaneando.

Pati Chapoy se ha consolidado en el mundo del espectáculo, en el mes de enero la famosa celebró los 25 años del programa ‘Ventaneando’.

A través de Twitter, la titular del programa de espectáculos respondió varias críticas de los haters y aseguró que si no les gusta la emisión las personas no están conformes con la emisión son libres de no verlo.

Pati Chapoy asegura que el control de qué ver en la televisión lo tiene cada persona

En su cuenta de Twitter Pati Chapoy suele estar muy cercana con sus usuarios, sin embargo fue directa al defender al programa ‘Ventaneando’.

Y es que un usuario cuestionó que la periodista es muy grosera con sus compañeros de la emisión, especialmente con Pedro Sola . Además criticó la manera en la que conduce.

“Que se vea un poquito de educación @ChapoyPati, cada vez es más grosera con los conductores, sobre todo con el Sr. Pedro. Es un alivio cuando no va al programa”, publicó el usuario @vickystrikys.

Ante este mensaje Pati Chapoy fue clara y destacó que son los televidentes los que tienen el poder de decidir que ven en la televisión.

“El control de la tele tú lo tienes” Pati Chapoy

El control de la tele tú lo tienes. https://t.co/yxPQP06Yfn — Pati Chapoy (@ChapoyPati) — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 4, 2021

También le contestó a un usuario que aseguró que Daniel Bisogno tiene más creatividad que la periodista al momento de dar las capsulas publicitarias.

“Ya deje que Bisogno, este promoviendo las almohadas y colchón Soñare, tiene más creatividad”, publicó @Lita99797092. Pati Chapoy respondió: “Eso depende del cliente, no de mi opinión, saludos”

Eso depende del cliente, no de mi opinión, saludos. https://t.co/SdHhicUU8I — Pati Chapoy (@ChapoyPati) — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 4, 2021

Pati Chapoy habla de las denuncias en contra de Andrés Roemer

A través de Twitter un usuario cuestionó a Pati Chapoy por no hablar en ‘Ventaneando’ sobre las denuncias en contra de Andrés Roemer .

La titular de del programa de espectáculos dejó en claro que el caso se encuentra en manos de las autoridades.

“El caso que usted menciona se está atendiendo como lo marcan los protocolos de la ley. Hay 4 denuncias formales en manos de la @FiscaliaCDMX que seguramente se atenderán como es debido” Pati Chapoy