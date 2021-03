Pascal Nadaud reveló que en su niñez fue abusado sexualmente por parte del esposo de su abuela.

El pasado domingo 28 de febrero de 2021, el atleta eliminado de ‘Exatlón México’, fue Pascal Nadaud, quien también es reconocido por su desempeño como jugador de rugby, y tras su salida del reality show reveló que sufrió abuso sexual.

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Pascal Nadaud se sinceró con el público y contó la terrible experiencia que vivió durante su niñez entre los 6 y 10 años de edad , debido a que, de acuerdo con el deportista, fue abusado sexualmente por parte del esposo de su abuela .

Y es que, Pascal Nadaud, cuyo padre es de origen francés y su madre mexicana, fue cuestionado acerca de cómo recordaba su infancia lejos del deporte, la cual asegura que fue “muy oscura y triste”.

“Las redes de mi vida es que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron. Sufrí abuso sexual, me intenté suicidar, eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí, qué tanto quiero que me afecte”. Pascal Nadaud

El ahora exintegrante de ‘Exatlón México’, narró que vivió en Francia un tiempo, pero con la separación de sus padres regresó a México, donde se quedó en Manzanillo, Colima, con su abuela y su esposo, al que señaló de alcohólico .

Sin embargo, el campeón de rugby detalló que se tardó mucho tiempo en hablar sobre el abuso que sufrió, que duró alrededor de cuatro años, además, cuando hizo la confesión su familia no le creía, pese a que el esposo de su abuela ya estaba muerto.

“Mi hermana no me creía. Es muy triste porque le rompí a mi hermana su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo, para tratar de decirle ‘¿Por qué a mí?’”. Pascal Nadaud

Es así que Pascal Nadaud recordó que “era un infierno” y “la pasaba muy mal”, dado que en realidad no era su abuelo, y manifestó que es difícil de expresar, pero se trata de un dolor que “te comprime, sofoca y abruma”.

No obstante, reconoció que al morir su abuela, ella se disculpó con él, por cómo fue tratado de niño, aunque nunca supo del abuso sexual por parte de su esposo.

Pascal Nadaud rechaza a su madre tras dejarlo con un “depredador”

En el programa de espectáculos, Pascal Nadaud recriminó a su madre de haberlo dejado con un “ depredador ”, haciendo referencia al esposo de su abuela, por lo que admitió “no quererla”.

“¿Por qué no quiero a mi mamá? Porque me abandonó y me dejó con ellos, con un depredador. Mi mamá por vivir una vida de des… y fiestas aquí en México, me dejó con un depredador que me hizo mie… Me duele pensar que si tengo un hijo, yo jamás quisiera que pasara por lo que yo viví”. Pascal Nadaud

Por último, Pascal Nadaud argumentó que “sigue vivo de milagro”, además de que la herida no está sanada del todo, por lo que entre sus objetivos es regresar a la casa de Manzanillo a cerrar ese oscuro capítulo de su vida.