Paola Rojas se encuentra en cuarentena por coronavirus; se lo habría contagiado Odalys Ramírez

El noticiero de Paola Rojas ‘Al Aire’ tuvo la ausencia de la periodista debido a que es posible que tenga coronavirus. De manera reciente la periodista tuvo contacto con la conductora Odalys Ramírez, quien ya se encuentra en cuarentena de forma preventiva.

Danielle Dithurbide suplió a Rojas en su noticiero explicando que la periodista se encuentra en cuarentena pues estuvo en contacto con Odalys Ramírez, quien a penas compartió en sus redes sociales que había presentado síntomas relacionados con el Covid-19 por lo que se realizó una prueba y está a la espera de los resultados.

La notable ausencia de la titular de ‘Al Aire’ hizo que varios espectadores se preguntaran el porqué de su ausencia por lo que Dithurbide explicó los motivos por los que ahora Paola Rojas se encuentra en cuarentena por el posible contagio, al menos hasta que Ramírez obtenga los resultados de su examen.

Hasta el momento, la periodista y ex esposa del ex futbolista Luis Roberto Aves Dos Santos Gavranic, mejor conocido como ‘Zague’, no ha emitido ningún comunicado o anuncio en sus redes sociales por lo que la versión con la que se ha quedado el público es con la que relató la también periodista Danielle Dithurbide.

Cabe recordar que la pareja de Odalys Ramírez, Patricio Borghetti quien es conductor del programa ‘Venga La Alegria’, de TV Azteca, también ha tenido que ausentarse de sus labores hasta nuevo aviso.

De acuerdo al video que la propia Odalys subió en conjunto con Borghetti al Instagram de éste, la prueba del coronavirus llegará en aproximadamente 72 horas por lo que ambos han tomado la decisión de mantenerse en cuarentena como una medida prevención hacia los demás.

Por otro lado, Dithurbide también informó a través de su Twitter que los compañeros de Milenio y El Heraldo de México, quienes habrían entrevistado a la viuda del primer deceso por coronavirus han tenido que deshacerse de sus micrófonos y consultar un médico.