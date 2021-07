El coronavirus ha pasado ya por varios famosos como Omar Chaparro, quien resultó positivo a Covid-19 en septiembre pasado de 2020, durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘¿Quién es la máscara?’, sin embargo, pese a que el actor reveló que tuvo unos días complicados, dio su opinión sobre la vacuna contra el virus.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Omar Chaparro fue interceptado por algunos reporteros, quienes le preguntaron sobre la vacuna contra el coronavirus, sobre todo porque viaja mucho entre México y Estados Unidos.

Por lo anterior, Omar Chaparro indicó que por el momento no ha recibido la vacuna, ya que considera que hay que darle prioridad a los médicos que hacen frente a la pandemia.

“Yo no me he puesto la vacuna, ahorita creo que es momento de darle prioridad a las personas que trabajan en el sector salud”.

Omar Chaparro