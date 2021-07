“No todos me odian”: Omar Chaparro responde a críticas por fideicomiso

Luego de que el partido Morena propusiera la cancelación de apoyos como el Fidecine -financiamiento a los cineastas para crear sus producciones-, muchos artistas y directores levantaron la voz contra la desaparición de éste.

En redes sociales el nombre de Omar Chaparro se convirtió en tendencia, luego de que algunas personas lo acusaran de haberse beneficiado del dinero público para la producción de películas cómicas.

A través Twitter, algunas personas recordaron que Omar Chaparro ha sido uno de los más beneficiados con el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine". De acuerdo con las personas esta clase de películas no habían beneficiado al cine mexicano.

Los usuarios puntualizaban que si el cine en México no ha crecido es porque se le sigue dando los recursos a películas como las protagonizadas por Omar Chaparro.

No es nada personal Omar Chaparro pero ya fue mucho dinero de nuestros impuestos tirado a la basura con algunas películas en las que lamentablemente actúas. {username} (@juanjesuslimon) May 21, 2020

Ante las críticas, un usuario decidió defender al actor y señaló que lo admiraba. El también conductor le respondió y detalló que no todos lo odian.

“No todos me odian! Varias de mis familiares me quieren mucho, incluso mi mamá”

Omar Chaparro incluso contestó a otro usuario que se burlaba de la polémica con una canción de Cri-Cri.

Ante la publicación de esta respuesta, usuarios le mandaron mensajes de apoyo a Omar Chaparro, incluso le pedían que ni hiciera caso a las criticas y que continuará con su carrera como actor.

“Confirmo, los haters no están listos para esta conversación pero nosotros sí, y sabemos que eres el mejor Chulado, te amamos”, “Quizás no te odian pero si te envidian y por eso te critican”, “A mi me agradan tus películas! Excelente trabajo!”, son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.