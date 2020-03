Confirmado: Odalys Ramírez Ramírez tiene coronavirus

Nuevo caso de coronavirus: Odalys Ramírez se encuentra en cuarentena tras dar positivo en primera prueba. Asegura estar bien y pide tener cuidado.

Hace unos momentos la conductora de televisión Odalys Ramírez confirmó a través de su cuenta de Instagram haber dado positivo en la primera prueba de coronavirus.

“Ayer me hice la prueba del Covid-19 y salí positiva”, escribió la también actriz junto a un video en el que explica haber presentado algunos síntomas de la enfermedad pese a que durante las últimas tres semanas fue muy cuidadosa para evitar contagiarse.

“Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre en ningún momento lo que llamó la atención fue la falta de aire y fue por eso que decidieron enviarme a hacer la prueba. Estoy bien. Por el momento mis síntomas no son graves por lo que no me van a enviar a un hospital” Odalys Ramírez. Conductora de televisión

Aseguró que se mantendrá en cuarentena aislada en una habitación de su casa así como se alejará de sus seres queridos por lo que para evitar contagiar a su familia tampoco verá a sus hijos ni a su esposo Patricio Borghetti.

Dado que es algo nuevo para la sociedad, prometió estar en contacto con sus fans a través de redes sociales donde contará su experiencia y dará detalles de su proceso de recuperación.

Por otra parte, en entrevista radiofónica con La Taquilla, Odalys indica que esta noche se someterá a una segunda prueba para validar el resultado, sin embargo, ya informó a sus compañeros del programa Cuéntamelo Ya! para que tomen las medidas necesarias. Estos ya se han unido a la causa #Todosencasa.

En cuanto a Patricio Borghetti, este informó que se quedará en casa sobre todo porque ha tenido contacto con Odalys, incluso ya no enviará a sus hijos a la escuela a fin de evitar un contagio comunitario; no obstante, destacó que no presentar ningún síntoma.