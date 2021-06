Ser negro no es un insulto: Kalimba

Tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos, se han generado diferentes protestas que piden un alto al abuso policial y racial.

Kalimba dio su opinión al respecto y habló sobre el racismo que existe en México, señalando que es un tema muy presente en la sociedad. Además reveló que también ha sido victima de la discriminación.

En entrevista con Javier Poza, el cantante de 37 años señaló que ha vivido algunos ataques discriminatorios por su color de piel . Sin embargo, ha podido salir adelante porque entiende que es un problema de ignorancia y falta de cultura.

“El racismo en México lo que me demuestra es ignorancia, aquí es ignorancia absoluta, el 70 por ciento de la población es morena, entonces si a mí alguien me dice 'negro' en este país, pues creo que no se ha volteado a ver al espejo, ¿no?” Kalimba

Kalimba detalló que para él decirle negro a alguien no es un insulto, ya que es una raza.

“Para mí ser negro no es un insulto, porque es una raza como ser chino, como ser blanco, como ser pelirrojo, es una raza, entonces si ser blanco no es un defecto, entornes ser negro tampoco tendría que serlo" Kalimba

De acuerdo con el cantante este tipo de insultos solo demuestra que las personas no están informadas sobre su historia.

“Entonces cuando alguien aquí me dice 'negro' yo digo, ¡híjole!, igual no te has dado cuenta que tú eres prieto, cuando alguien aquí me dice esclavo yo pienso, igual no has leído libros de historia. Yo decía 'pues sí, soy negro y a mucha honra', es una raza preciosa, es una raza digna, es una raza atlética, es una raza increíble como todas lo son" Kalimba

El integrante de OV7 recordó que uno de los ataques que más le llamó la atención fue cuando alguien lo llamo esclavo .

“Un día alguien me dijo 'cállate esclavo', pero me llamó mucho la atención y me mostró la ignorancia que vive este país, porque no sé si sepan, pero los europeos vinieron a esclavizar a los mexicas, o sea que en realidad mis ancestros negros fueron esclavizados y nuestros ancestros mexicanos fueron esclavizados" Kalimba

Kalimba puntualizó que él entiende perfectamente de donde ha venido la discriminación que ha sufrido.

“Siempre me tocó de borrachos, siempre me tocó de ignorantes, siempre me tocó de 'ninis', sí lo tengo que decir como es... niños consentidos" Kalimba

El cantante propone que haya galanes de novela negros

En entrevista para ‘Venga la Alegría’, Kalimba señaló que una gran muestra de la discriminación que existe en México es que no existe un galán de novela que sea negro o prieto.

“¿Cuántos galanes de novela negros han visto en la historia de las telenovelas? y yo sé la respuesta: cero, ni prietos, todos los galanes de novela son güeros, de ojo claro, eso demuestra el país en el que vivimos, a qué le estando tirando y que no aceptamos que venimos de los mexicas, que somos prietos, morenos. Cuando empecemos a poner galanes en las novelas de tez oscura vamos a haber superado esa barrera de racismo”, puntualizó el cantante.

Señaló que la única manera de vencer el racismo es con amor y dejar de ver a las personas por color, sexo, preferencias sexuales o clase social.

Kalimba pide manifestaciones pacificas

Ante las manifestaciones mundiales contra el racismo, Kalimba señaló que sólo apoya a las que son pacíficas, ya que de otra manera se pierde la transmisión del mensaje.