Niurka vuelve a lanzarse contra Montserrat Oliver; niega haberla escupido

La vedette no está molesta porque la corrieron de Montse & Joe sino porque Montserrat se metió con su religión.

Mientras que Montserrat Oliver esquiva los ataques de Niurka concentrándose en sí misma y en la promoción de sus nuevos productos, la cuba continúa lanzándose en su contra, no baja la guardia y vuelve a llamarla "mustia" así como explica por qué no le concederá el perdón.

En declaraciones para Venga La Alegría, la ex pareja del productor Juan Osorio, comenzó aclarando que no escupió a Montserrat Oliver y a Yolanda Andrade en el programa Montse & Joe ya que fueron ellas quienes le pidieron mostrar como se santigua, por lo que reprobó que productores mostraran un extracto a modo de que parece que ella es la conflictiva.

Asimismo, entiende que Yolanda quiera finalizar el conflicto, sobre todo porque es íntima de Montserrat, razón por lo que le concede el perdón pero le pide no meterse.

“Yolanda te voy a perdonar porque está tratando de salvar la situación y a mi me quiere mucho y yo lo sé, entonces Yola mejor te voy a decir un consejo: cállate y cállate”, exige a la par que le asegura tendrá en Mérida, donde se irá a vivir, una casa para vacacionar e incluso bromea: “Y si me vuelvo lesbiana, por favor te invito para que seas tú la primera”.

Por supuesto, la ex conductora de "Reto cuatro elementos" no se fue limpia, la vedette aseguró que no la perdonará tan fácilmente y explicó el motivo del pleito.

“Uno, cuando dijiste que los santeros logran todo lo que quieren porque si no se los dan hacen brujería para lograrlo y yo te perdoné y evadí ese comentario muy pendejo de tu parte. Y dos, cuando convertiste un gesto de persignación como el de santiguar en un escupitajo vulgar. El que debe paga y yo tengo paciencia para esperar” Niurka a Montserrat Oliver

Finalmente aseguró comprender un poco el actuar de la esposa de Yaya Kosikova ya que detrás del show hay mentes más pendejas que la de Oliver a quien tacha de mustia y a quien verá caer porque el karma existe. Sin duda, el nuevo ataque fue letal.