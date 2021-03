VIDEO: Natti Natasha reparte sus mejores golpes aún estando embarazada

Natti Natasha toma clases de box para defender a su hijo de cualquiera.

La cantante puertorriqueña Natti Natasha está disfrutando al máximo su embarazo, contrario a quedarse sentada dejándose consentir por su prometido Raphy Pina, anda de un lato a otro, no ha dejado sus rutinas de ejercicio y sí puede experimenta nuevas actividades.

En esta ocasión sorprendió a sus fans mostrándole sus mejores golpes. Natti Natasha mostró su reciente clase de box, mismas que toma para defender a su hijo por si alguien quiere quitarle el biberón e incluso por si no quieren ir a buscárselo.

El video compartido en Instagram muestra a la cantante de “Sin pijama” en ropa deportiva, portando guantes de box y golpeando a su entrenador como si fuera una experta. Golpea, primero a la derecha, luego a la izquierda, esquiva. Su embarazo no la hace más lenta.

Las reacciones no se hicieron esperar: “ja ja ja, lo que le espera a Pina”, “Eso deberíamos practicar todas”, “Amo que disfrutes la bendición de ser madre”, “Hermosa”, “Para cuando te diga a las 11: ‘mamá me faltó la cartulina’”, “Ese bebé va a salir de la panza tirándole peluches”, “Qué belleza, hasta practicando box luces maravillosa”, “Me imagino al bebé emocionado”, “Preparándote cuando no le quieran cambiar el pañal”, le expresan.

Natti Natasha espera a su primer hijo

Natti Natasha creía que jamás sería madre biológica decido a que el 2007 sufrió de quistes por lo que ingresó al quirófano ese año para que le extirparan una trompa de falopio, su sueño de quedar embarazada se había esfumado, lo que la hundió en una gran depresión.

"Cuando me hacen el examen, el doctor me dijo: ‘Por más que trates de (embarazarte) de forma natural no se va a poder’. Así que me dijo que el paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro”, recordó en entrevista con People en Español. En aquel momento no estaba dispuesta a rendirse, tomó hormonas que la alteraban sus emociones, el tratamiento no funcionó. Se había resignado.

La vida la volvió a sorprender. Hace seis meses se enteró que estaba embarazada. El combo llega completo y es que su novio Raphy Pina ya le entregó el tan esperado anillo de compromiso. Solo falta que la pareja le ponga fecha a la boda, misma que se sospecha se realizará después del nacimiento de su primer bebé.