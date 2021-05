Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La Quinta Estación‘, habló por primera vez del momento en el que a unas horas de casarse con su novio, lo plantó en el altar. La triste pero madura historia la reveló a ‘El Frasco’, con Mau Nieto y Román Torres.

Natalia Jiménez y su novio vivieron durante un año una feliz historia de amor, pero ella -con un pie en el altar-, pensó que había convivido muy poco con él y canceló su compromiso.

“Llevábamos como un año, estábamos trabajando mucho con La Quinta Estación. Él era el mejor amigo de mi guitarrista. El día de la boda pensé que eso no era para mi, así que me levanté y le dije ‘tío, no hay boda” Natalia Jiménez. Cantante

Hay personas que sueñan con llegar al matrimonio y otras que simplemente huyen de él. Sin embargo la cantante tuvo razones para no desposarse por lo que tomó su auto y se dirigió al lugar donde se celebraría la recepción; ahí anunció a todos lo invitados que no habría boda.

“Él me dijo que si no lo quería pensar, los dos lloramos y mi madre me tomó del brazo y me sacó de la casa y nos fuimos” Natalia Jiménez. Cantante

Sin duda Natalia se ha vuelto un referente para las chicas que prefieren no casarse, con ellas comparte su experiencia y deja claro que en su momento no tenía muchas cosas en común con la persona que se iba a casar.

“Hablamos un par de veces más para arreglar temas legales, pero nada, todo bien. Él se quedó muy tranquilo con su familia. Al final, yo miro para atrás, pero no teníamos nada en común; a este tío no le gustaba lo mismo que a mi, no se viste como yo, no tiene los mismos hobbies que yo” Natalia Jiménez. Cantante

Aquí te dejamos la entrevista completa de Natalia Jiménez