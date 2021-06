Tras la polémica por el supuesto triángulo amoroso entre Natalia Barulich, Neymar y Maluma. La modelo reveló que se quiere concentrar en su música lejos de la sombra de los dos famosos.

Aunque en entrevista para Javier Poza se había mostrado renuente a contestar cualquier pregunta sobre su relación con el cantante y el futbolista. En una conversación con Ventaneando la también DJ detalló que se encuentra harta que la relacionen con ellos y aclaró si de verdad le dedicaron la canción Hawái.

La modelo californiana señaló que en realidad desconoce si el tema de su expareja es para ella, aunque detalló que aún año de su ruptura, ella ya ha dejado atrás el tema con Maluma ya que ambos han seguido adelante.

“Para ser honesta, no creía nada al respecto. No sé si me la dedicó. Escuché que sí y que no. Pero la verdad no me importa. Está en el pasado y quiero dejarlo ahí”

Natalia Barulich