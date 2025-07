Hace unos días que la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que subiera a su Instagram en donde su rostro luce más avejentado pues no aparenta tener 15 años ¡sino 40!

Y es que usuario de las redes comenzaron a especular sobre si Millie se habría ayudado el botox para aparentar más edad y este procedimiento habría salido mal, además la acusaron de sexualizar su imagen.

De igual manera, Bobby Brown ha seguido dando de qué hablar luego de que fuera invitada a un evento en la UNICEF , esto con fines de demandar más protección hacia los menores pues este evento coincidió con el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero durante el evento en sí, de lo único que pudieron hablar cuando las fotos del evento se publicaron en Twitter, fue de la apariencia y el look que esta vez eligió la actriz: Cabello corto con peinado simétrico y unos lentes que no favorecieron a su apariencia.

Inmediatamente los usuarios de Twitter encontraron cierta similitud con la chef Betty Vázquez, quien participó en el reality MásterChef México, lo que ha generado cientos de reacciones de burla y memes.

Los constantes ataques hacia Millie le han costado sufrir de acoso y ciberbullying a través de las redes y esto lo declaró durante su presencia en el evento y reveló que ha sufrido depresión y ansiedad:

“Como millones de chicas alrededor del mundo, también me han hecho bullying y he sido acosada en Internet. Es un sentimiento terrorífico mirar tu teléfono y ver que los mensajes que la gente te está enviando se encuentran llenos de furia, odio, agresividad e incluso amenazas. Muchos de ellos son extraños y anónimos trolls de Internet, y como todos los bullies, ganan su poder quitándole el suyo a otros, haciéndoles sentir asustados y sin esperanza, como me pasó a mí”.

