VIDEO: Michelle Vieth habla sobre el maltrato que ha sufrido por parte de sus exparejas

La actriz se sumo a la campaña #jaloxellas en las que diversas celebridades se pronuncian contra la violencia hacia las mujeres.

Luego del paro nacional ‘ Un día sin nosotras ’ se creó la campaña #jaloxellas, con la que se busca visibilizar la violencia que sufre cada día las mujeres y que muchas veces pasa desapercibida.

Michelle Vieth es una de las artistas que se ha sumado a este movimiento y ha hablado sobre el maltrato que ha sufrido por parte de sus exparejas.

En un video compartido en su cuenta de Instagram la actriz a parece con otras celebridades y revela con dos frases muy concretas que ha sido víctima de abusos y amenazas.

“¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y por no seguir a tu lado y hacerlo público no tiene consecuencias?” Michelle Vieth

Aunque la actriz de 40 años no menciona en ningún momento nombres, esta frase podría ir dirigida a Héctor Soberón con quien mantuvo un romance en el pasado.

En el 2004 se difundió un video sexual de Michelle Vieth, aunque se desconoce la persona que lo filtró, la actriz siempre acusó al actor de haber sido él quien lo realizó. Por su parte Soberón ha negado en diversas ocasiones tener algo que ver con la filmación y distribución de éste.

En otra parte del video la actriz vuelve aparecer y supuestamente hace referencia a los problemas que tiene con Christian Aparicio .

“¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?" Michelle Vieth

En el mes de febrero la revista TVNotas publicó una entrevista con una supuesta fuente cercana a la actriz en la que reveló que Aparicio habría amenazado de muerte a Michelle Vieth.