Ex de Michelle Vieth la amenazó de muerte, aseguran

Una revista señaló que Christian Aparicio le quitó a sus hijos a la actriz y no los ha podido ver desde el pasado mes de diciembre.

Hace unos días se reportó que Michelle Vieth había acudido al Reclusorio Sur para ratificar una demanda en contra de su ex esposo. A pesar de que la actriz no ha revelado más detalles al respecto ni aclarado los rumores, una publicación aseguró que el ex de Vieth la amenazó de muerte.

De acuerdo con la revista de espectáculos, desde el pasado mes de diciembre Christian Aparicio se había llevado a los dos hijos que tuvieron en común, por lo que la actriz no ha podido verlos.

La fuente informó que Christian había acudido a la escuela de los niños donde se los llevó y desde entonces ella no los ha podido ver.

Una fuente cercana a Michelle Vieth reveló a TV Notas que la actriz se encuentra pasando momentos muy difícil debido al pleito legal que mantiene con su ex. Además señaló que para ella han sido dos meses muy difíciles por no poder estar a lado de sus hijos.

El no poder ver ha sus hijos ha sido muy difícil, ya que son lo más importante para ella, además relató la fuente que los otros dos hijos de la actriz -los que tuvo con Leandro Ampudia- también están sufriendo, lo que destroza más a Michelle Vieth.

La fuente señaló que la familia se encuentra muy afectada, ya que los pequeños son muy unidos y ahora que no se han podido ver se encuentran muy tristes. De acuerdo con información de la revista, Christian Aparicio había tomado la decisión de llevárselos luego de que supuestamente la actriz no había cumplido con los horarios de visita.

Según la publicación ambos se encuentran en juicio por la custodia de los pequeños , en la demanda el habría exigido quedarse con la guardia completa, además de que busca que Michelle Vieth pague una pensión alimenticia del 30% de sus ingresos, más el pago de los abogados.

La fuente además detalló que la actriz se encuentra aterrada, ya que Christian Aparicio es un hombre muy violento y que incluso la ha golpeado. En la revista se detalla que la actriz ha sufrido violencia física y psicológica, y que a pesar de que la relación se terminó hace años ahora teme por la vida de sus hijos.

Esta persona consultada por TV Notas reveló que si Michelle Vieth no se ha atrevido hablar sobre el tema es porque tiene miedo, ya que hace tiempo el la había amenazado de muerte, señalando que además de quitarle la vida a ella atentaría con sus hijos y después él se mataría.