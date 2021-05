Michelle Salas habla de su relación con Alan Faena de 56 años

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas está en boca de todos luego de que circularan en redes sociales una fotografías donde aparece acompañada de un millonario, 26 años mayor que ella.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, comentó que la joven sostiene un romance con Alan Faena, dueño de una cadena de hoteles. Aunque la modelo de 30 años prefiere mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación, no pudo evitar ser captada con el multimillonario de 56 años.

Tras los dimes y diretes, Michelle Salas decidió romper el silencio sobre su relación con el empresario hotelero. La modelo lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram debido a la polémica que causó.

Más tarde Michelle Salas publicó un largo comunicado donde explica que el empresario es un amigo de la familia con quien tiene varios proyectos a futuro y no tiene ninguna relación de otro tipo con ella.

"No soy de dar explicaciones… pero por la gran relación que existe con mi familia… me parece importante aclarar públicamente lo siguiente: el señor Alan Faena es principalmente amigo de toda mi familia, como un padrino para mí, alguien que admiro mucho y no tiene ninguna relación de otro tipo conmigo. Como he publicado anteriormente somos buenos amigos y tenemos proyectos profesionales importantes a futuro… por las cuales hemos trabajado y convivido estos últimos meses”

Michelle Salas. Modelo