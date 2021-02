Michelle Rubalcava reaccionó a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, quien lo señaló de “inepto”.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante contara las razones por las que supuestamente Michelle Rubalcava saliera del programa ‘De Primera Mano’, el conductor decidió no quedarse de brazos cruzados y le respondió a su colega.

El conflicto entre los conductores comenzó cuando en septiembre de 2020, Michelle Rubalcava quedó fuera del programa de espectáculos de repente, por lo que señaló a Gustavo Adolfo Infante como el responsable, sin embargo, a más de cuatro meses de esa situación, el periodista revivió la polémica.

Por lo anterior, durante una transmisión en su canal de YouTube, Michelle Rubalcava, ahora conductor en El Heraldo Televisión, reaccionó a las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, argumentado que podría ser para aumentar reproducciones, aún así está agradecido con él.

“Al final del día estoy más agradecido a mi compañero que cualquier cosa, el podrá decir misa, pero a mí no me va a ganar nunca el sentimiento de agradecimiento que tengo con él”. Michelle Rubalcava

De acuerdo con Michelle Rubalcava, son dos cosas que le agradece a Gustavo Adolfo Infante, la primera es el haberlo escogido para colaborar en ‘De Primera Mano’, el cual le ayudó a darse a conocer con el público, y la segunda es que por él “lo corrieron” , por lo que indicó que de no salir del programa seguiría ahí “atorado”.

En ese sentido, ‘El Mich’, como también se hace llamar en redes sociales, reiteró su postura acerca de que fue su excompañero quien pidió que lo corrieran del programa de televisión.

“Algo negativo de él no tengo, también creo que he aprendido a tomar los comentarios de quien vienen. Si lo hubiera dicho la señora, Pati Chapoy, Maxine Woodside, Flor Rubio, verdaderos periodistas, ahí sí me siento mal, pero lo tomo de quien viene. Sinceramente todo mi agradecimiento, bendiciones para mi excompañero”. Michelle Rubalcava

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Michelle Rubalcava?

La respuesta de Michelle Rubalcava surge después de que Gustavo Adolfo Infante, en una transmisión también en su canal de YouTube, señaló de “inepto” a su excompañero, al revelar el motivo de su salida de ‘De Primera Mano’.

“Sólo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros, si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más”. Gustavo Adolfo Infante

Además, el presentador de espectáculos indicó que fue la televisora quien decidió “correrlo” , pero aseguró que sí le comentaron que saldría del programa.

“Yo les dije: ‘es decisión de ustedes, a mí no me interesa’. ‘¿Lo quieres contigo?’, me preguntaron, y yo dije: ‘no, porque nunca ha aprendido ni aprenderá a ser periodista, es la verdad’”. Gustavo Adolfo Infante

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante mencionó que no tiene nada personal en contra de Michelle Rubalcava, afirmando que “no le cae ni bien, ni mal, no me interesa”.