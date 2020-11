El actor puntualizó que el famoso ya no mantiene ninguna relación con su agencia de relaciones públicas.

El pasado 5 de noviembre se reveló la detención de Eleazar Gómez tras golpear e intentar estrangular a su novia Tefi Valenzuela .

Los medios decidieron acudir con Mauricio Islas, ya que el actor formaba parte del talento que maneja su agencia de publicidad. Sin embargo, el famoso negó cualquier tipo de apoyo ya que Gómez ya no pertenecía a la empresa.

El 6 de noviembre Islas concedió una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ donde habló del caso del actor y aclaró que su agencia de publicidad no representa a Eleazar, ya que sólo se encarga de la parte de relaciones públicas.

“No somos su agencia de representación, porque cambia mucho si lo representas, eres su mánager porque ahí sí tiene que ver con su carrera, con su trayectoria. Nosotros le hacemos sus entrevistas o portada" Mauricio Islas

En el video Mauricio Islas puntualizó que no podría hablar sobre el tema, ya que no tenía mucho contacto con el actor. Aunque si señaló que lo conoce desde hace tiempo.

“Con Eleazar trabajé en Mi pequeña traviesa y tenía como diez o 12 años, lo conozco desde hace muchísimos años. Es un tema del que no tengo la información, tampoco sé de la situación" Mauricio Islas

Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, el actor dejó en claro que ya no tiene nada que ver con Eleazar Gómez.

“Ya no tenemos nada que ver en ese asunto, no estamos en su cuenta, nosotros no tenemos acceso a su cuenta, creo que eso está más claro que el agua, nosotros ya no tenemos nada que ver en ese asunto, es algo muy desafortunado, pero ya dijimos lo que teníamos que decir como agencia" Mauricio Islas

El famoso detalló que no ha tenido comunicación con la familia de Eleazar y un poco molestó señaló que ya como agencia habló todo lo que se tenía que decir.

Mauricio Islas se encuentra feliz luego de que se pudieran retomar las presentaciones de su obra de teatro ‘Distorsión’.