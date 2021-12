Martha Debayle se vuelve trending topic tras entrevistar a Lady Gaga

Desde las últimas horas del martes, el nombre de Martha Debayle es trending topic en Twitter esto por su entrevista a la cantante de renombre Lady Gaga.

Resulta que la conductora de radio y televisión días antes de que se desatara la pandemia por coronavirus viajó a Los Ángeles, California para encontrarse con la cantante de grandes éxitos como “Shallow”, “Bad Romance”, “Stupid Love”, “Alejandro” y “Born This Way”, entre otros.

La nicaraguense tuvo el privilegio de escuchar, antes del lanzamiento, “Chromatica", la sexta placa discográfica de la multifacética estadounidense. Además de idolatrar el contenido, Martha se arriesgó a cuestionar a la artista sobre su salud mental, sus relaciones amorosas y los dolores físicos y emocionales.

¿Qué dijo? Gaga, con el corazón en la mano y la sinceridad que la caracteriza, admitió que sus problemas mentales son resultado de su historia; no obstante, no teme mostrar su dolor físico y emocional a través de sus canciones.

En cuanto a su nuevo álbum, asegura que las canciones encajan a cualquier situación, a cualquier estado de ánimo. Sus fans pueden estar experimentando alegría pero también tristeza, situaciones de las que saldrán adelante a través de sus temas.

Para fanáticos de la Mother Monster, la conversación fue perfecta. Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría de las personas aplaude la labor de Martha.

"Admiro demasiado a Lady Gaga. En mi opinión es la artista más completa que existe, su música es increíble y es un ser humano excepcional. Me encantó la forma en la que realizaste la entrevista. Las dos son unas reinas. Me pongo de pie”, "Lady Gaga a pesar de toda la extravagancia se ve que es una persona humilde y sencilla, me encantó la entrevista”, “Ella es tan hermosa, y la manera en como le hablaste fue increíble, ella realmente se sentía confortable y abierta, la amé”, "Dios, dos de mis grandes Strong Women Icons juntas! Algo debo estar haciendo bien”, "Que hermosa entrevista. Amé el final”, se lee debajo del video de la entrevista compartida en el canal de YouTube de la locutora.

Hasta el momento la entrevista “Lady Gaga: Del dolor a la música y el amor” supera las 67 mil visualizaciones.