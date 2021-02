En entrevista Marjorie de Sousa habló sobre las críticas que ha recibido y aseguró que provienen de personas frustradas.

Marjorie de Sousa ha recibido varias críticas en las redes sociales, sin embargo la famosa puntualizó que no le afectan ya que aseguró que provienen de personas que se encuentran frustradas por no tener la vida que quisieran.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz puntualizó que no le presta atención a los ataques ya que ella se concentra en su trabajo y en cuidar a su hijo.

Marjorie de Sousa explota contra haters

Durante su conversación para el programa Hoy, Marjorie de Sousa habló sobre las constantes críticas que recibe y aseguró que no le afectan ya que ella se encuentra feliz con su vida.

“Yo he dejado de ver muchas cosas por salud mental, y la verdad es que estoy tranquila con mi vida, mientras eso sea así, no tengo que darle explicaciones a nadie” Marjorie de Sousa

En ese sentido la actriz puntualizó que regularmente los ataques provienen de personas que se encuentran frustradas ya que no han alcanzado sus metas. Por ella se enfoca en su trabajo y no se preocupa por lo que puedan decir los demás.

“La verdad yo creo que siempre van a hablar, siempre me van a criticar, siempre… si vamos a hacer caso a eso no estaría aquí, no haría nada de lo que hago y no llegaría o no hubiera llegado a donde estoy, entonces cada quien tiene derecho a opinar y hay mucha gente que está frustrada y no ha cumplido sus metas” Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa puntualizó que los haters solo buscan poder descargarse y los artistas se vuelven en un blanco.

“Lo mejor necesita desahogarse con alguien y ve que nosotros somos un foco y pueden escribir ahí cualquier cosa, pero bueno, se acepta, se respeta y ya” Marjorie de Sousa