Marimar Vega, hija del fallecido actor, Gonzalo Vega, disfruta de diferentes proyectos, no solo en México, sino también en el extranjero, ya que, además de Estados Unidos, la actriz, recientemente, participó en una serie grabada en Egipto.

La actriz, Marimar Vega, reside en Los Ángeles, California, desde hace cinco años, sin embargo, se mantiene entre dicha ciudad y México por cuestiones de trabajo, el cual se ha internacionalizado con la serie ‘Crossroads’, la cual grabó en la ciudad estadunidense mencionada y Egipto.

De acuerdo con Marimar Vega, en ‘Crossroads’, la actriz interpreta a ‘ Rosa ’, una mujer que asegura ‘no tiene nada que ver’ con ella.

“Me encanta mi personaje, porque no tiene nada que ver conmigo, está toda tatuada y es drogadicta”.

‘Crossroads’ será presentada en Egipto, durante las festividades del Ramadán , en el que los ciudadanos ayunan y ven mucha televisión, por lo que, según Marimar Vega, los productores crean series “para ese tiempo” y en la que participa “es una de ellas”.

En ese sentido, la actriz de ‘El Juego de las Llaves’, contó en una entrevista con EFE que, además de participar en ‘Crossroads’, trabajar en Hollywood “siempre es un sueño”.

“Es como si juegas al futbol y dices que no quieres ir al mundial. Pero también es complicadísimo actuar en inglés, todavía me da inseguridad, pero el trabajo me ayuda a ver que puedo hacerlo”.

Marimar Vega