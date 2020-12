En 2017, Kate del Castillo, reveló que había un catálogo de actrices a las que les llegaban propuestas indecorosas.

Al ser invitada al programa “Del Castillo Para Ti”, en YouTube, conducido por Erick y Verónica del Castillo, la cantante y actriz, Maribel Guardia, reveló que se ofendió cuando Kate del Castillo habló públicamente sobre un catálogo de Televisa en el que algunas actrices recibían propuestas indecorosas.

El tema surgió debido a que, en el 2017, la actriz Kate del Castillo dijo en el documental “Cuando conocí al Chapo” que en Televisa había actrices que eran invitadas a eventos con empresarios y les llegaban propuestas indecorosas , sin embargo, a pesar de que nunca dio a conocer los nombres, no cabe duda de que fue una situación que llamó la atención en el mundo del espectáculo.

Posteriormente, varias famosas fueron cuestionadas sobre el caso, y en la actual entrevista, Verónica del Castillo le hizo una “pregunta incómoda” a Maribel Guardia, ya que le preguntó sobre qué fue lo que sintió cuando su hermana, Kate, reveló dicha información.

“Me da pena contigo, porque es tu hermana, y sí me ofendí con Kate cuando dio esa declaración, porque yo no, en todos los años que tengo en Televisa, nunca tuve una propuesta indecorosa”. Maribel Guardia

Por otro lado, Verónica del Castillo también sacó el tema de Joan Sebastián y preguntó a Maribel Guardia si era cierto que el fallecido cantante le dedicó una canción a Kate del Castillo.

“Era un coqueto, quién no se iba a enamorar de Kate, o sea, dime tú por favor. El pobre hombre la vio y se le movió la hormona”. Maribel Guardia

Sin embargo, Maribel Guardia reconoció que vivió cosas muy lindas con Joan Sebastián, porque además de ser el padre de su hijo , era un amor de persona, y comentó que se lleva muy bien con algunas de las exparejas del cantante.

Finalmente, Maribel Guardia y los Del Castillo hablaron sobre mantener el matrimonio, a lo que la cantante recordó que aprendió una gran lección al darle una cachetada a su esposo, Marco Chacón.