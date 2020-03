Por esta razón Maribel Guardia no volverá a protagonizar Aventurera

Maribel Guardia revela por qué no quiere volver a encarnar a Elena Tejero así como revela qué actriz es su favorita para tomar el papel.

En los últimos días se ha rumorado que Irina Baeva, Sofía Castro y Romina Marcos están más que interesadas en protagonizar la nueva temporada de Aventurera, la cual ya prepara el productor Juan Osorio. Maribel Guardia se acaba de enterar de los planes del ex de Niurka para este 2020, por lo que rápidamente asegura no le gustaría volver a encarnar a Elena Tejero.

Pese a ser considerada una de las actrices y bailarinas más guapas dentro del medio artístico, aún a sus 60 años, Maribel considera que ya no está en edad para ser la protagonista de Aventurera.

“Ya me aventuré mucho, ya estoy muy ‘aventurada’”, bromeó la bailarina en entrevista con El Universal, a la par que se dijo sorprendida de que Carmen Salinas no esté a cargo del proyecto que llegará al teatro en los próximos meses.

Indicó no imaginarse una nueva versión de la puesta en escena sin Carmen, pues ella es una pieza fundamental, “es el corazón que late tras él porque ella lo creo”.

No obstante, se dijo consciente de que cada 20 años se reciclará este musical ya que es uno de los preferidos de la audiencia.

Por otra parte, opina que Irina Baeva sería una buena opción para personificar a Elena Tejero y aunque sabe que la actriz rusa no canta, no ve ningún impedimento para que pueda convertirse en la estelar. “Muchas no cantaban tanto y lo hacían”, citó al recordar que Edith González, Itatí Cantoral, Sabine Moussier y Niurka se adueñaron del papel.

Fuertes rumores indican que Irina se convertirá en la protagonista de "Aventurera" debido a que su novio Gabriel Soto es el estelar masculino. Curiosamente hace unos días mediante el programa de youtube “Chacaleo” se informó que el actor condicionó su participación en la obra y es que desea volver a trabajar junto a su novia con quien ha compartido créditos en la telenovela "Vino el amor" y "Soltero con hijas".