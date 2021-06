Mariana Echeverría entra a quirófano de emergencia

Mariana Echeverría usó sus redes sociales hace unos momentos para revelar a sus fans que entrará al quirófano de emergencia tras un fuerte dolor.

A través de sus historias de Instagram, la conductora Echeverría contó que sería operada de emergencia y explicó que nunca le había dado un malestar tan fuerte.

Recordemos que ella esta embarazada y su bebé tiene 7 meses de gestación, por lo que enfrenta con gran valentía dicho malestar que la aqueja, aprovechó su enlace con sus seguidores para pedir oraciones para ella y su bebé.

Mariana quien tiene 36 años, reveló que la intervención a causa de Apendicitis, una inflamación del apéndice no dañará en los más mínimo a su bebé, sin embargo no deja de preocuparla la situación.

En todo momento su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, ha estado con ella, incluso la conductora lo llamó su “doctor de cabecera”. Finalmente en un video explica que mantendrá informados a todos sobre su estado de salud.

"Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio Apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio... nada más pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada, préndanme sus veladoras"

Mariana Echeverría. Conductora