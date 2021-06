El pasado 8 de abril, Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez anunciaron que serán papás. A través de su cuenta de Instagram las dos celebridades mostraron su felicidad por la llegada de un nuevo integrante a su familia.

A partir del anuncio de su primer embarazo, la conductora de Televisa ha utilizado sus redes sociales para publicar diferentes mensajes sobre su maternidad. Incluso compartió el momento cuando su pareja el portero del América se enteró que sería papá.

El arquero no pudo contener las lágrimas cuando abrió un paquete y descubrió en el un ultrasonido, una prueba de embarazo y la pequeña ropa del bebé con los colores del América con la leyenda "Vas a ser papá".

En entrevista para Las Estrellas, Mariana Echeverría confesó que le fue muy difícil embarazarse, por lo que este momento lo vive con gran emoción.

“Yo tenía algunos problemas para embarazarme y me fui a hacer unos estudios. Estuve varios meses así hasta que por fin logramos que una de mis trompas se destapara y el doctor me dijo que ya me podía embarazar, y al primer intento quedé embarazada”

Mariana Echeverría