María León está rompiéndola con su espectacular perreo al ritmo de un pegajoso tema de Cardi B.

La cantante María León está de manteles largos debido a que hoy es Día Internacional de la Danza, una de sus más grandes pasiones.

'Sargento León' se tomó un tiempo para celebrar, ¿cómo? Se grabó realizando un intenso perreo, video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Ando bien chiflada con mis reebok de Cardi B, aventándome unos pasillos bailadores así sin pedir permiso”, escribió María León junto al clip.

Una lluvia de piropos no tardó en caerle: "Todo es perfecto contigo", "Rompiéndola como siempre", "Perfecta", "Me caso", "Lo haces espectacular",

"Diosa", "Cuanto más chiflada más te quiero", "Pero qué energía, yo pongo los mezcales", "Mujer maravilla", le expresan sus millones de fans.

María León disfruta su paso por "Hoy no me puedo Levantar"

El pasado 16 de abril, la obra musical"Hoy no me puedo levantar" regresó al teatro sin Belinda pero con María León abordo.

’Sargento León’ y Yahir son los protagonistas de la nueva temporada, así es ‘María’ cambió de rostro ahora luce más madura.

Cabe mencionar que María León ya había sido parte de este musical. En el 2014 encarnó a "Ana", hoy regresa como "María", el personaje principal.

Sin pudor, María León besa a una mujer

Aplaudiendo que la pandemia por Covid-19 no acabó con el teatro, María León sigue invitando a sus fans a verla en la puesta Hoy no me puedo levantar.

Hace unos días dio una probadita de su trabajo, publicó fotos besando a la actriz María Elisa Gallegos, quien encarna a Patricia en HNMPL.

El pretexto fue celebrar el Día del Beso. María León quiso compartir esa escena del musical para que corrieran a verla al Centro Cultural Teatro 2

"Hoy no me puedo levantar" ofrecerá funciones en CDMX hasta el 23 de mayo, posteriormente viajará a Monterrey y Jalisco.